Thomas Tuchel'den Galatasaray itirafı! Onlar çok agresif Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadıkları maçın zor geçtiğini itiraf etti.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Bayern Münih, grup aşamalarındaki en zorlu mücadelelerinden birini sarı-kırmızılılara karşı oynadığı iki maçta vermişti.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Fransız kanalına da bu tezi destekleyen bir açıklama yaptı.

"Galatasaray karşısında zorlandık"

50 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları maçlar için de konuştu ve şunları söyledi:

Galatasaray karşısında çok zorlandık çünkü Galatasaray oyun tarzını değiştirmiş. Galatasaray bugün çok daha agresif bir takım. Maç sonu özellikle çok zor geçti, Şampiyonlar Ligi'nde 2 dakika içinde her şey olabilir.

İki maçı da Bayern kazandı

Bayern Münih, Galatasaray karşısında İstanbul'daki ilk maçı 3-1, Almanya'daki ikinci maçı ise 2-1'lik skorla kazanmıştı.