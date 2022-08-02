Trabzonspor'un rakibi Kopenhag'ı yakından tanıyalım

Temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Kopenhag olurken, Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı öncesi Danimarka temsilcisinin son durumunu sizler için inceledik.

Şampiyonlar Ligi yolunda play-off mücadelesine çıkacak olan Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

Ensonhaber.com Spor Servisi olarak bordo-mavili temsilcimizin rakibini mercek altına aldık.

14 kez şampiyon oldular

14 kez Danimarka Ligi şampiyonluğu bulunan Kopenhag, 8 kez de Danimarka Kupası'nı müzesine götürdü. Kuzey'in bilinen ekiplerinden biri olan Kopenhag'ın güncel piyasa değeri ise 61 milyon euro olarak göze çarpıyor. Bordo-mavililer ise 121.4 milyon euro değere sahip.

Kopenhag'ın en önemli oyuncularından biri sol kanatta oynayan Viktor Claesson, 10 numara pozisyonunda oynayan Pep Biel ve orta saha mevkisinde görev yapan Johanessen.

Öte yandan Danimarka ekibi, Mukairu ve Khouma Babacar gibi ülkemizde top koşturan isimleri de kadrosunda barındırıyor.

Oldukça taraftara sahip

Bu sezon lige kötü bir başlangıç yapan Kopenhag, 3 maçta sadece 3 puan toplayabildi. Maçlarını 38 bin kapasiteli Parken Stadyumu'nda oynayan Danimarka temsilcisi ülkesinde oldukça tanınan ve taraftara sahip olan bir kulüp durumunda.

Son olarak geçen sezon 22 maçta 14 galibiyet 6 beraberlik 2 mağlubiyet yaşayan Danimarka ekibi, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Şansımız tutmuyor

Öte yandan Türk takımları Avrupa kupalarında bugüne kadar Kopenhag'a üç kez konuk oldu ve bu üç karşılaşmayı da gol atamadan kaybetti.

Sivasspor 0-5 Kopenhag

Başakşehir 0-3 Kopenhag

Galatasaray 0-1 Kopenhag