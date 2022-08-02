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Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.
- 02.08.2022 - 13:14
- Güncelleme : 02.08.2022 - 13:37
Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Bordo-mavili ekip, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile mücadele edecek.
İlk maç 2 hafta sonra
Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı play-off turunun ilk maçı 16-17 Ağustos'ta, ikinci maçı ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.