Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu



Bordo-mavili ekip, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile mücadele edecek.

İlk maç 2 hafta sonra

Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı play-off turunun ilk maçı 16-17 Ağustos'ta, ikinci maçı ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.