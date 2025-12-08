UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanacak

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
- İlk gün, Galatasaray TSİ 23.00'da Monaco ile karşılaşacak.
- Çarşamba günü yapılacak 9 karşılaşma ile hafta tamamlanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları, yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30'da Kairat Almaty - Olympiacos karşılaşması yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, yarın TSİ 23.00'da Ligue 1 ekibi Monaco ile deplasmanda mücadele edecek.
Devler Ligi'nde 6. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
6. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI
Yarın
18.30 Kairat Almaty - Olympiacos
20.45 Bayern Münih - Sporting CP
23.00 Monaco - Galatasaray
23.00 Atalanta - Chelsea
23.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt
23.00 Inter - Liverpool
23.00 PSV Eindhoven - Atletico Madrid
23.00 Union Saint-Gilloise - Olympique Marsilya
23.00 Tottenham - Slavia Prag
10 Aralık Çarşamba
20.45 Karabağ - Ajax
20.45 Villarreal - Kopenhag
23.00 Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain
23.00 Bayer Leverkusen - Newcastle United
23.00 Borussia Dortmund - Bodo/Glimt
23.00 Club Brugge - Arsenal
23.00 Juventus - Pafos
23.00 Real Madrid - Manchester City
23.00 Benfica - Napoli