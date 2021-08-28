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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş’ın fikstürü belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş’ın fikstürü belli oldu

    Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Sporting CP, B. Dortmund ve Ajax ile oynayacağı maçların programı belli oldu.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 02:47
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    Beşiktaş'ın katılmaya hak kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda kuralar çekildikten sonra fikstür de netleşti.

    Siyah beyazlı temsilcimiz, C grubunda Portekiz’den Sporting CP, Almanya’dan B. Dortmund ve Hollanda’dan Ajax ile karşılaşacak.

    Siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

    1. Maç

    15 Eylül Çarşamba
    19.45 Beşiktaş - B. Dortmund (Vodafone Park)

    2. Maç

    28 Eylül Salı
    19.45 Ajax - Beşiktaş (Johan Cruyff Arena)

    3. Maç

    19 Ekim Salı
    19.45 Beşiktaş - Sporting CP (Vodafone Park)

    4. Maç

    3 Kasım Çarşamba
    23.00 Sporting CP - Beşiktaş (Jose Alvalade)

    5. Maç

    24 Kasım Çarşamba
    20.45 Beşiktaş - Ajax (Vodafone Park)

    6. Maç

    7 Aralık Salı
    23.00 B. Dortmund - Beşiktaş (Signal Iduna Park)

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde Beşiktaş’ın fikstürü belli oldu #1

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