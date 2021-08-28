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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş’ın fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş’ın fikstürü belli oldu

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Sporting CP, B. Dortmund ve Ajax ile oynayacağı maçların programı belli oldu.