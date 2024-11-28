UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 5 Türk futbolcu sahne aldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasın 9 maçla tamamlandı.
5 Türk futbolcu bu karşılaşmalarda sahne aldı.
ARDA, KEREM, ORKUN VE KENAN İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Liverpool karşısında deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 57. dakikaya kadar oyunda kaldı.
Benfica formasını terleten Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Monaco deplasmanında ilk 11'de oynadı.
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Aston Villa deplasmanında ilk 11'de yer aldı ve 82. dakikada oyundan çıktı.
Sturm Graz kadrosunda yer alan Erencan Yardımcı ise konuk ettikleri Girona'yı 1-0 yendikleri maçta 65. dakikada oyuna girdi.
ALINAN SONUÇLAR
Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya): 5-1
Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya): 1-0
Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya): 2-0
PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3
Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-1
Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 2-3
Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya): 0-0
Bologna (İtalya)-Lille (Fransa): 1-2
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