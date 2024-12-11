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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Liverpool liderliğini sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Liverpool liderliğini sürdürdü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Liverpool, Girona'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve namağlup liderliğini devam ettirdi.