UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Liverpool liderliğini sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta 9 maçla start aldı.
Liverpool, deplasmanda Girona'yı 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürerek üst turu garantileyen ilk takım oldu.
ARDA GÜLER SON DAKİKALARDA GİRDİ
Milli futbolcumuz Arda Güler'in 87. dakikada oyuna girdiği maçta son şampiyon Real Madrid, konuk olduğu Atalanta'yı 3-2 yendi.
Bir diğer milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybetti.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya): 0-0
Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1
Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere): 2-3
Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya): 1-0
Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 2-3
Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya): 1-5
Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa): 0-3
Brest (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-0
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış