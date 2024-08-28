UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan 3 takım daha belli oldu
İHA

play-off turunda bugün 3 karşılaşma oynandı.

Organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazanan 3 takım daha belli oldu.

Bu turda rakiplerini elemeyi başaran Young Boys, Sparta Prag ve Salzburg 2024-2025 sezonunda ilk kez düzenlenecek 36 takımlı yeni lig aşaması formatında mücadele edecek.

BUGÜN OYNANAN MAÇLAR VE ALINAN SONUÇLAR

- Young Boys: 0-1

Sparta Prag - Malmö: 2-0

Salzburg - Dinamo Kiev: 1-1

PLAY-OFF TURU 4 MAÇLA TAMAMLANACAK

19.45 Karabağ - Dinamo Zagreb: (0-3)

22.00 Slavia Prag - Lille: (0-2)

22.00 Kızılyıldız - Bodo/Glimt: (1-2)

22.00 Slovan Bratislava - Midtjylland: (1-1)

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)