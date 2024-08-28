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Şampiyonlar Ligi



UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan 3 takım daha belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan 3 takım daha belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan play-off maçları sonucu Young Boys, Sparta Prag ve Salzburg lig aşamasına katılmaya hak kazandı.