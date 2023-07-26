UEFA'dan Şampiyonlar Ligi kararı: Suudi Arabistan takımları alınabilir Cristiano Ronaldo'nun ardından yıldız futbolcuların Suudi Arabistan'ı tercih etmesi üzerine UEFA, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini gündemine aldı.

Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi, gelecek sezondan itibaren önemli değişikliklere hazırlanıyor.

Devler Ligi'nde 32 olan takım sayısı, 2024-2025 sezonundan itibaren 36'ya yükselecek, grup aşamasında 6'şar maç oynayan takımlar artık lig usülünde en az 8 karşılaşmaya çıkacak.

Suudi Arabistan takımları davet edilecek

Yapılması düşünülen değişiklilere, turnuvaya eklenecek takımlarla ilgili yeniliklerin de eşlik edebileceği öne sürüldü.

İtalya basınından Calcio Mercato'da yer alan habere göre; UEFA, 2024-2025'ten itibaren formatı değişecek Şampiyonlar Ligi'ne, özel davetle (wild card) Suudi Arabistan takımlarını da dahil etmeyi düşünüyor.

Birçok yıldız transfer oldu

Suudi Arabistan futbolu son dönemde kulüpler düzeyinde büyük bir atılım gerçekleştirdi. Avrupa'dan bir çok dünya yıldızı, futbol kariyerlerine devam etmek için Arap Yarımadasının yolunu tuttu.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Roberto Firmino ve Edouard Mendy gibi daha bir çok isim Arap ülkesindeki takımlara transfer oldu.