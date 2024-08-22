Haberler



Şampiyonlar Ligi



Young Boys maçında Leo Dubois sıfır çekti

Young Boys maçında Leo Dubois sıfır çekti Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Leo Dubois, 3-2 kaybedilen Young Boys maçında oyuna 80. dakikada girmesine rağmen, hücum ve savunmada hiçbir istatistik kaydedemedi. Tüm verileri sıfır olarak tamamlayan Dubois, dikkat çekti.