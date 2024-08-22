Young Boys maçında Leo Dubois sıfır çekti

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu’nun ilk maçında Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 3-2 yenildi.
İstanbul'daki rövanş karşılaşmasında Devler Ligi'ne katılıp katılmayacağımız belli olacak.
DUBOIS ŞAŞIRTTI
Öte yandan Leo Dubois, Young Boys karşısında oyuna 80. dakikada dahil oldu. Ancak ne hücumda ne de savunmada herhangi bir etkinlik gösteremedi.
İşte Dubois'in ilginç istatistikleri:
Uzaklaştırma: 0
Pas Arası: 0
Top Kapma: 0
İkili Mücadele: 0
Hava Topu: 0
Engellediği Şut: 0
Yaptığı Faul: 0
Topla Buluşma: 0
Pas: 0
Şut: 0
RCS Topla Buluşma: 0
Çalım: 0
Yapılan Faul: 0
Ofsayt: 0
Bu rakamlar sosyal medyada da taraftarın tepkisini çekti.
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