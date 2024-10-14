Siirt'te hobi için başladığı boccede birçok başarı elde etti

AA & Ensonhaber

Siirt Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencisi Asya Viyan Elinç, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle iki yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün bocce takımına katıldı.

Başlangıçta “Hobi olsun” düşüncesiyle bu spora adım atan Asya Viyan, kısa sürede büyük ilerleme kaydederek önemli başarılar elde etti. Geçen yıl düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanırken, bu yıl 20 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen Gençler ve Büyükler Türkiye Raffa Şampiyonası'nda altın madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca, haziran ayında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yapılan seçmeler sonucunda milli takıma girmeyi başardı.

Asya Viyan Elinç, 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Avusturya'nın Innsbruck kentinde gerçekleştirilen Gençler Avrupa Raffa Şampiyonası'nda da dikkat çekici bir performans sergileyerek tek kadınlarda gümüş madalya ve kupa, altın nokta kategorisinde ise bronz madalya ve kupa aldı. Şimdi ise 17-20 Ekim tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek 15. Uluslararası Bocce Turnuvası'na hazırlanıyor.

HOBİ OLSUN DİYE BAŞLADI, MADALYALAR KAZANDI

Asya Viyan Elinç, bocce sporunu çok sevdiğini ve okuldan sonra antrenman yapabilmek için hafta sonları spor salonuna gitmek üzere birkaç kilometre yürüdüğünü ifade etti. Antrenörünün desteğiyle yarışmalara hazırlandığını belirten Asya Viyan, tecrübe kazandıkça antrenmanlarına daha da sıkı sarıldığını söyledi.

Başlangıçta pek iyi ilerlemediğini, ilk zamanlarda zorluklar yaşadığını anlatan genç sporcu, “Sonrasında kendimi toparlayarak maçlara daha iyi hazırlanmaya başladım” dedi. Bocce sporunun güzelliğine vurgu yapan Asya Viyan, "Hobi olsun" diye başladığı bu spor dalında, madalya ve kupalar kazanmanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Hazırlanmakta olduğu 15. Uluslararası Bocce Turnuvası'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini aktardı.

Asya,

Avrupa ikinciliği elde etmek beni çok mutlu etti. Antrenörüm ve arkadaşlarım sürekli desteklediler. Antalya’daki turnuvada altın madalya kazanmayı istiyorum. Avrupa'da hedefim şampiyon olup kürsüde İstiklal Marşı’nı okutmak. Bu son yarışmada bunu kıl payı kaçırdım, bir dahaki sefer bunu başarmak için çok çalışıyorum

şeklinde konuştu.

"ÇALIŞARAK BİR YERLERE GELMEK İSTEDİM"

Türkiye'de rekorlar kıran ve şampiyonluk yaşayan milli sporcuları örnek aldığını ifade eden Asya Viyan, bu durumun kendisini daha fazla motive ettiğini kaydetti.

Çevremde bazı kişiler 'Yapamazsın' dediler. Onlar yapamaz dedikçe daha çok hırslandım. Bir yerlere gelmek için çalışmak istedim. İlk başta kimse desteklemese de antrenörüm her zaman yanımdaydı. Antrenmanlara katılarak bu başarıları elde ettim

diyen Asya, kendisi gibi milli sporcu olan kuzeni Esma Nur Elinç ile birlikte antrenman yaptığını ve yarışmalarda kazandığı başarıların ardından kız arkadaşlarının bocceye ilgisinin arttığını da sözlerine ekledi.

Antrenör Mesut Eryeşil, Asya Viyan’ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu vurgulayarak, Avrupa'da kazandığı gümüş ve bronz madalyanın kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Eryeşil, takımda Asya gibi yetenekli sporcuları her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirtti.