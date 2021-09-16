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    Sporting Lizbon Ajax'a 1-5 mağlup oldu

    Sporting Lizbon Ajax'a 1-5 mağlup oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax'ı ağırlayan Sporting Lizbon, 1-5'lik skorla hezimete uğradı. Grupta liderliğe yükselen Hollanda ekibi turnuvaya da avantajlı başladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 00:42
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 01:20
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    Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting Lizbon ile Ajax karşı karşıya geldi.

    HALLER'DEN 4 GOL

    Maça hızlı başlayan Ajax, Sebastien Haller'in ve Steven Berghuis'in golleriyle ilk yarıyı 1-3 önde kapatırken Lizbon'un golünü ise Dias Fernandes attı.

    İkinci yarıda da sahadaki üstünlüğünü devam ettiren Hollanda ekibi, Haller'in 51. ve 63. dakikadaki golleriyle maçı 1-5 tamamladı.

    C Grubu'ndaki ilk maçların tamamlanmasının ardından liderliğe yükselen Ajax, aynı zamanda büyük bir averaj elde etti.

    Sporting Lizbon Ajax a 1-5 mağlup oldu #1

    SEBASTİEN HALLER TARİHE GEÇTİ

    Fildişi Sahilli forvet, Marco van Basten'den sonra Devler Ligi'ndeki ilk maçında 4 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

    Sporting Lizbon Ajax a 1-5 mağlup oldu #2

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