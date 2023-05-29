Süper Lig devleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Süper Lig devleri tebrik mesajları yayınladı.

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Türkiye, tercihini bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı üstün geldi.

Süper Lig devlerinden tebrik mesajları

Erdoğan'ın zaferinin ardından Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleri tebrik mesajları paylaştı.

Süper Lig lideri Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz. Bu vesileyle yeni dönemde Gazi Meclisimizde görev yapacak tüm milletvekillerimize de başarılar dileriz. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Beşiktaş, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz" paylaşımında bulundu.

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle yeniden bu göreve seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemizin yeni yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha da güçlendirilmesi amacıyla yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak tüm milletvekillerimizi de kutluyor, sonuçların ülkemizin istikbali için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Diğer kulüplerden daha geç bir saatte paylaşımda bulunan Fenerbahçe tarafından, "28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçim sonuçları neticesinde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor; Vatanımızın istikbali, bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için sonuçların hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.