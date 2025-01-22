Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Haber Merkezi

Quad tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele eden Ahmet Kaplan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi.

Melbourne'de düzenlenen turnuvada, çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Jin Woodman ile karşılaşan Ahmet Kaplan, etkileyici bir performans sergiledi.

Dünya 4 numarası olan milli sporcu, rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNALDE ZORLU RAKİP

Ahmet Kaplan, yarı finalde Hollanda’dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder ile karşılaşacak.