Atakan Karahan, ABD Açık'a çeyrek finalde veda etti

AA
Milli sporcumuz Atakan Karahan, ABD Açık'ta gençler kategorisinde tarihi bir maça çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre, Atakan Karahan, çeyrek finalde dünya gençler 3 numarası Rei Sakamoto ile karşılaştı.
Müsabakayı 6-3'lük setlerle 2-0 kaybeden milli tenisçi, turnuvaya veda etti.
ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN İLK İSİM OLMUŞTU
Atakan Karahan, bir grand slam turnuvasında teklerde çeyrek finale yükselen ilk Türk tenisçi ünvanını almıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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