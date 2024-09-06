Atakan Karahan, ABD Açık'a çeyrek finalde veda etti
AA

Milli sporcumuz Atakan Karahan, Açık'ta gençler kategorisinde tarihi bir maça çıktı.

Türkiye Federasyonu'nun açıklamasına göre, Atakan Karahan, çeyrek finalde dünya gençler 3 numarası Rei Sakamoto ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-3'lük setlerle 2-0 kaybeden milli tenisçi, turnuvaya veda etti.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN İLK İSİM OLMUŞTU

Atakan Karahan, bir grand slam turnuvasında teklerde çeyrek finale yükselen ilk Türk tenisçi ünvanını almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)