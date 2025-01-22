Avustralya Açık'ta Jannik Sinner yarı finale yükseldi

AA & Ensonhaber

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 11. gün akşam seansında çeyrek final maçları oynandı.

Tek erkeklerde son şampiyon dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, 1 saat 48 dakika süren maçta 8 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'ü 6-3, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

SINNER'İN RAKİBİ SHELTON OLDU

ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) da İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego'yu (55) 3 saat 50 dakika süren karşılaşmada 6-4, 7-5, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Sinner ile Shelton, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

ZVEREV VE DJOKOVIC EŞLEŞTİ

Tek erkeklerdeki diğer yarı final eşleşmesinde ise dünya 7 numarası Sırp Novak Djokovic ile dünya 2 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev karşılaşacak.