Avustralya Açık'ta şampiyon Jannik Sinner Avustralya Açık Tenis Turnuvası finalinde Rus Daniil Medvedev'i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2'lik skorla yenen İtalyan Jannik Sinner şampiyon oldu.

AA & Ensonhaber

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde, organizasyonda üçüncü kez final oynayan 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile kariyerinde ilk kez grand slam finaline çıkan 4 numaralı seribaşı Jannik Sinner karşılaştı.

Üç saat 44 dakika süren mücadelede 2-0 geriye düştüğü Medvedev karşısında 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-2 galip gelen Sinner, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

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Bu sonuçla Sinner, Avustralya Açık'ta tekler zaferi yaşayan ilk İtalyan tenisçi oldu.

ABD Açık'ta 2021 yılının şampiyonu Medvedev ise Avustralya Açık'ta oynadığı üçüncü finali de kaybetti.