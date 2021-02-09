Avustralya Açık'ta 'tuvalet' krizi

Avustralya Açık'ta Denis Shapovalov ile Dannik Sinner arasında oynanan maç sırasında, tuvalete gitmek isteyen Kanadalı tenisçiye hakemden izin çıkmadı.

Dünyanın en büyük tenis turnuvalarından biri olan Avustralya Açık'ta ilginç bir olay yaşandı.

Final setine giden çekişmeli maçın 5. seti henüz başlamamışken Shapovalov, maçın hakemi Nico Helwerth'ten tuvalet izni istedi.

"GİDERSEM NE OLUR, CEZALANDIRIR MISIN?"

Alman hakemin olumsuz geri dönüşü sonrası Kanadalı tenisçi agresif bir üslupla tartışmayı sürdürdü. Shapovalov, "Tuvalete gidersem ne olur, cezalandırılır mıyım?" diyerek ayağa kalktı ve oyun alanının dışına doğru yöneldi. Bu esnada Helwerth, oyuncuyu durdurdu ve gitmesi halinde kurallar gereği diskalifiye olacağını anlattı.

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"O ZAMAN ŞİŞEYE YAPAYIM"

Kanadalı Shapovalov da mücadelenin hakemine "Gidemezsin ne demek. Beni diskalifiye mi edeceksin. Çişimi yapmam gerek. O zaman yöntem değiştirip şişeye yapayım. Siz hakemler oyunculara bu izni bile vermiyorsunuz. Bu kuralı anlamıyorum." sözleriyle yanıt verdi.

Tuvalet izni alamayan 11 numaralı seribaşı raketin öfkesi maç sonu basın toplantısında da dinmedi. Genç oyuncu karşılaşma sonrası, "Bunun aptalca bir kural olduğunu düşünüyorum, özellikle benim için. Her sette bunu yapmam gerekiyor. Sahada çok uzun süre kaldığınızda bu imkansız hale geliyor. Tabii ki hakemin hatası değil ama bu kuralın sorgulanması gerek. Bence daha fazla mola verip tuvalete gitmeliyiz. 3-4 saatten fazla kortta kaldığımız dönemler oluyor." dedi.

Dannik Sinner'i favori çıktığı maçta zorlansa da mağlup eden Shapovalov, ikinci turda Bernard Tomic ile karşılaşacak.