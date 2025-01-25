Haberler



Tenis



Avusturya Açık'ta şampiyon Madison Keys oldu

Avusturya Açık'ta şampiyon Madison Keys oldu Avusturya Açık tek kadınlar finalinde Belaruslu dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 2-1 mağlup eden ABD'li raket Madison Keys şampiyon oldu. Keys, kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.