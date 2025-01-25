Avusturya Açık'ta şampiyon Madison Keys oldu

İHA
Avustralya Açık tek kadınlar finalinde son iki yılın şampiyonu dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 19 numaralı seri başı ABD'li Madison Keys karşı karşıya geldi.
İlk seti 6-3 kazarak Madison Keys 1-0 öne geçerken, 2. seti ise Aryna Sabalenka 6-2 alarak skoru 1-1'e getirdi.
İLK GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI
Final seti kıyasıya mücadeleye sahne olurken, 7-5’lik skorla galip gelen ABD'li Madison Keys ilk kez mücadelede ettiği Avusturya Açık tek kadınlar finalinde şampiyonluğa ulaştı ve kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.
SWIATEK'İ DEVİRMİŞTİ
Keys, yarı finalde 5 kez grand slam şampiyonu, 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 5-7, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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