Bakan Bak, Çek tenisçi Tomas Berdych'i ağırladı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünyaca ünlü eski tenisçi Tomas Berdych'i kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünya sıralamasında 4 numaraya kadar yükselen dünyaca ünlü Çek tenisçi Tomas Berdych ile bir araya geldi.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve birçok ünlü tenisçiye koçluk yapan eski tenis oyuncusu Amit Naor da yer aldı.

İmzalı raket hediye edildi

Türkiye'deki tesisleri incelemek ve bir dizi görüşmeler yapmak üzere Türkiye'de bulunan Tomas Berdych'in Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yaptığı görüşmede Türk tenisçilerin gelişimi ve ülkemizde gerçekleştirilen organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sohbetin ardından Çek tenisçi Berdych, Bakan Bak'a imzalı raketini hediye etti.