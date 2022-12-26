Carlos Alcaraz'dan down sendromlu çocuklara destek

Dünya klasmanının 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, down sendromlu çocuklara destek oldu.

Dünya klasmanının 1 numarası olan Carlos Alcaraz, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşadığı 2022 ABD Açık'ta giydiği ayakkabılarını, down sendromlu çocukların tedavisinde kullanılması için bağışladı.

Doğduğu İspanya'nın Murcia kentindeki Down Sendromlu Kişilerle Dayanışma Vakfına (ASSIDO), turnuva boyunca giydiği tenis ayakkabılarını imzalayarak bağışlayan 19 yaşındaki tenisçi, sporseverlerin takdirini topladı.

Down sendromlu çocukların tedavisinde kullanılacak

ASSIDO'dan yapılan açıklamada, imzalı ayakkabıların New York'ta bir müzayede salonunda açık artırmaya çıkarıldığı ve elde edilen 4 bin 500 euroluk gelirin, down sendromlu çocukların tedavisinde kullanılacağı belirtildi.

Eylül ayından beri zirvede

Bu yıl ABD Açık'ın yanı sıra 4 turnuvada daha kupaya uzanan genç yetenek Alcaraz, tek erkekler dünya sıralamasında eylül ayından bu yana zirvede yer alıyor.