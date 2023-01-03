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    Efsane tenisçi Navratilova kansere yakalandı

    18 Grand Slam şampiyonluğu yaşayan eski raket Martina Navratilova'dan kötü haber geldi. Çek tenisçiye kanser teşhisi konuldu.
    • 03.01.2023 - 16:14
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 16:52
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    Efsane tenisçi Navratilova kansere yakalandı

    Tenis dünyasını üzen bir haber geldi. Tenisin yaşayan efsanesi, kadınlarda tarihin en iyisi olarak anılan Çek asıllı ABD'li tenisçi Martina Navratilova gırtlak ve meme kanserine yakalandığını açıkladı.

    Kanser tedavisi görecek

    66 yaşındaki efsane erken olduğu belirtilen kansere karşı tedavi görecek. Navratilova teklerde 9'u Wimbledon olmak üzere toplam 18 Grand Slam zaferine ulaşmıştı.

    Efsane tenisçi Navratilova kansere yakalandı #1

    2010 yılında kanseri yenmişti

    Martina Navratilova, 2010 yılında da meme kanserini yenmeyi başarmıştı. Tenis yorumculuğu yaparak kariyerine devam eden ismin yılın ilk büyük tenis organizasyonu olan Avustralya Açık'ı yorumlamaya devam edeceği öğrenildi.

    Efsane tenisçi Navratilova kansere yakalandı #2


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