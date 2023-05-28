Fransa Açık 19 yıl sonra Rafael Nadal'sız oynanacak Fransa Açık (Roland Garros), 2004'ten bu yana ilk kez turnuvayı 14 kez kazanan İspanyol tenisçi Rafael Nadal olmadan düzenlenecek.

AA

Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Roland Garros, bu yıl 28 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde 122. kez organize edilecek.

İlk kez 1891 yılında düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın ana tablo maçları, bugün TSİ 12.00'de başkent Paris'te başlayacak.

Nadal turnuvada yer almayacak

Fakat 2023 Roland Garros, tenisseverler için buruk geçecek. Çünkü turnuvanın yaşayan efsanesi Nadal, sakatlığı yüzünden 19 yıl sonra Paris'te korta çıkamayacak.

Nadal'ın, 2004'te sakatlığı sebebiyle yer alamadığı ve ilk kez 2005'te katıldığı Roland Garros'da geçen yıl da dahil 14 şampiyonluğu var.

4 ayı aşkın süredir kortlardan uzak

Fransa Açık'a ev sahipliği yapan yerleşkede heykeli bulunan 36 yaşındaki Nadal, sol kalçasındaki sakatlık nedeniyle 4 ayı aşkın süredir tenis oynayamıyor.

22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu Novak Djokovic ile paylaşan Nadal, sakatlığı sonrası dünya klasmanında 15. sıraya kadar geriledi.