Haydar Cem Gökpınar, Avustralya Açık'ın gençler turnuvasına ilk turda veda etti

AA & Ensonhaber

Milli sporcu Haydar Cem Gökpınar, Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın genç erkekler ilk tur maçında, Japon Naoto Tomizawa'nın karşısına çıktı.

17 yaşındaki milli tenisçi, 2 saat 5 dakika sonunda korttan 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) mağlup ayrıldı.

ANA TABLOYA GİREMEDİLER

Genç kadınlar kategorisinde mücadele eden Ada Kumru ve İrem Kurt ise elemelerin son turunda rakiplerine yenilerek ana tabloya giremedi.

DENİZ DİLEK KORTA ÇIKACAK

Aynı kategoride yarın ana tablo maçına çıkacak Deniz Dilek, ev sahibi ülkeden Emilie Chen ile karşılaşacak.