Iga Swiatek, Bad Homburg Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi

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Teniste tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek, hastalandığı için Almanya'daki Bad Homburg Açık Turnuvası'ndan çekildi.

Swiatek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüm ama bugün maçımdan çekilmem gerekiyor. Biraz ateş ve olası gıda zehirlenmesi nedeniyle huzursuz bir gece geçirdim. Bugün performans gösteremeyeceğim ve kendime bakmam gerekiyor