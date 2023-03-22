Iga Swiatek, sakatlığı sebebiyle Miami Açık'ta yer almayacak

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Kadınlar tenisinin önemli isimlerinden olan dünya sıralamasında 1. sırada yer alan yetenekli tenisçi Iga Swiatek, sakatlığı hakkında konuştu.

21 yaşındaki genç raket, Miami Açık Masters Turnuvası'na yaşadığı sakatlık sebebiyle katılamayacağını açıkladı.

Turnuvanın son şampiyonu Swiatek, sosyal medyadan sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Doha'da güçlü bir enfeksiyonla mücadele ediyordum. Artık oynamaya hazırdım ama şiddetli öksürükler kaburgamda bir sakatlığa neden oldu. Bu durumu kontrol altına alıp risk olmadığı sürece oynamaya devam etmek istiyordum. Ancak maalesef kaburgalarımda çok fazla rahatsızlık ve acı hissediyorum. Bu da en üst seviyede mücadele etmemi engelliyor. Sakatlığımı atlatmak için zamana ihtiyacım var. Bu yüzden Miami Açık ve Billie Jean King Kupası'nda oynamama kararı aldım."