Iga Swiatek ve Jannik Sinner, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

AA
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvaya, teklerdeki çeyrek final maçlarıyla devam edildi.
Kadınlarda 2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Iga Swiatek, 2019 finalisti Marketa Vondrousova'yı (5 numaralı seribaşı) 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.
Gauff, Swiatek'le eşleşti
2022 finalisti Coco Gauff (3) da Ons Jabeur (8) karşısında ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-2 ve 6-3 kazanarak Swiatek'in rakibi oldu.
Sinner, bir ilke imza attı
Erkeklerde ise Sinner, Grigor Dimitrov'u (10) 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) mağlup ederek kariyerinde ilk kez Roland Garros'da son 4'e kaldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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