Iga Swiatek ve Jannik Sinner, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve erkeklerin 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner, adlarını yarı finale yazdırdı.

AA

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvaya, teklerdeki çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Kadınlarda 2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Iga Swiatek, 2019 finalisti Marketa Vondrousova'yı (5 numaralı seribaşı) 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Gauff, Swiatek'le eşleşti

2022 finalisti Coco Gauff (3) da Ons Jabeur (8) karşısında ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-2 ve 6-3 kazanarak Swiatek'in rakibi oldu.

Sinner, bir ilke imza attı

Erkeklerde ise Sinner, Grigor Dimitrov'u (10) 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) mağlup ederek kariyerinde ilk kez Roland Garros'da son 4'e kaldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)