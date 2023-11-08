Iga Swiatek, WTA Finalleri'nde şampiyonluğa ulaştı Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde ABD'li Jessica Pegula'yı mağlup eden Polonyalı Iga Swiatek, şampiyonluğa ulaştı.

AA

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri, Meksika'nın Cancun kentindeki final maçıyla sona erdi.

Tekler final müsabakasında, dünya 3 numarası ABD'li Jessica Pegula ile dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek karşılaştı.

Yeniden zirvede

22 yaşındaki Swiatek, 29 yaşındaki rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

Kariyerinde 4 grand slam zaferi bulunan Swiatek, bu şampiyonlukla tek kadınlarda yeniden dünya bir numarası oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)