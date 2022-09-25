İpek Soylu 26 yaşında tenisi bıraktı

Milli tenisçi İpek Soylu, profesyonel kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Milli tenisçi İpek Soylu, profesyonel Tenis kariyerine 26 yaşında nokta koyduğunu duyurdu.

İpek Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

"Tenis bana çok erken yaşta emek vermeyi, mücadele etmeyi, davranışlarımın ve sonuçlarının sorumluluğunu almayı öğretti.

Dünyanın her kıtasında bulunmamı, işimi en iyi seviyelerde, işinde en iyi olan insanlarla bir arada yapmamı, harika insanlarla bağ kurmamı sağladı.Fiziksel ve mental bana en iyi duyguları yaşatırken bazı zamanlarda da en zor duyguları hissettirdi.

"Herkese çok teşekkür ederim"

20 sene boyunca yarattığım kariyerime dönüp baktığımda iyi ki her saniyesinde var oldum, her saniyesinde elimden geleni yaptım diyorum.Profesyonel tenis kariyerimi noktalarken 20 yıllık bu tecrübemi yeni hedefler ve yeni çalışmalar için kullanacak olmaktan dolayı çok mutluyum.

Başta kendim olmak üzere, aileme ve kariyerim boyunca desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim."

İpek Soylu'nun tenis kariyeri

15 Nisan 1996'da Adana'da dünyaya gelen İpek Soylu, tenise 6 yaşında Adana Tenis Dağcılık Kulübü'nde başladı. 10 yaşındayken Romanya'da katıldığı turnuva, kariyerinin profesyonel şekilde devam etmesinde etkili oldu.

2012 yılında Wimbledon gençler kategorisi teklerde ana tablo oynayarak bunu başaran ilk Türk raket olarak tarihe geçti.

2014 Amerika Açık çiftler kızlar kategorisinde İsviçreli partneri Jil Belen Teichmann ile birlikte şampiyonluk yaşadı. İpek Soylu bu sonuçla Türk tenis tarihinde grand slam turnuvası şampiyonluğu yaşayan ilk ve tek sporcu oldu.

İpek Soylu, 2016'da Fransa Açık'ta ana tabloda mücadele ederek Çağla Büyükakçay'ın ardından bunu başaran ikinci kadın sporcumuz oldu.

Profesyonel tenis kariyerinde WTA sıralamasında teklerde en yüksek 151. sıraya çıkan İpek, çiftlerde ise 63 numarayı gördü.

Milli tenisçi son yıllarda yaşadığı şanssız sakatlıklar sonrası kortlardan uzak kalıyordu.

