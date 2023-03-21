Martina Navratilova, kanseri yendi Çek asıllı ABD'li efsane raket Martina Navratilova, kanseri yendiğini açıkladı.

Kazandığı 167 tekler turnuvasıyla açık dönemde (1968'den itibaren) en fazla şampiyonluk yaşayan kadın tenisçi unvanının sahibi Martina Navratilova, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'deki "Piers Morgan Sansürsüz" programına konuk oldu.

"Yapmak istediğim her şeyi içeren bir liste aklıma geldi"

Ocak ayında gırtlak ve meme kanserine yakalandığını ancak erken aşamada olduğunu paylaşan 66 yaşındaki Navratilova, teşhis sonrası üç gün panik yaşadığını ve gelecek Noel'i göremeyeceğini düşündüğünü anlatarak, şu şekilde konuştu:

"Yapmak istediğim her şeyi içeren bir liste aklıma geldi. Belki insanlara sığ gelebilir ama kendime 'Bir yıl kadar yaşarsam hangi harika arabayı sürmek isterim?' sorusunu sordum."

"Doktorların söylediğine göre kanserden arındım"

2010'da da göğüs kanserini yenmeyi başaran Navratilova, radyoterapi ve kemoterapi sürecinin hayatının en zor dönemi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Doktorların söylediğine göre kanserden arındım."

1970'li ve 1980'li yıllarda 18'i teklerde, 59 grand slam şampiyonluğu bulunan Navratilova, hem tekler hem de çiftlerde dünya sıralamasının zirvesine yükselmişti.