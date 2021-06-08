Euro
10.4964
-0.08%
Dolar
8.6258
0.15%
Altın
526.26
0.06%
Borsa
1.447
0.01%
Bitcoin
287.406
-8.52%
EXEN Coin
35.87
3.10%
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Nadal, Fransa Açık’ta çeyrek finalde

    Fransa Açık tek erkeklerde son çeyrek final biletini İspanyol raket Rafael Nadal aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nadal, Fransa Açık’ta çeyrek finalde

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rafael Nadal, çeyrek finale yükselen son isim oldu.

    ÜST ÜSTE 35. SET

    Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günü, akşam maçları tek erkekler 4. tur mücadeleleriyle devam etti. Erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya sıralamasının 19. basamağındaki İtalyan Jannik Sinner'i 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

    Nadal, 2saat 17 dakika süren karşılaşmada rakibine set vermedi. Fransa Açık'ta peş peşe 35. setini kazanmış oldu. Nadal çeyrek finalde, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli Diego Schwartzman ile eşleşti.

    Nadal, Fransa Açık’ta çeyrek finalde #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir