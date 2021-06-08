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Nadal, Fransa Açık’ta çeyrek finalde
Fransa Açık tek erkeklerde son çeyrek final biletini İspanyol raket Rafael Nadal aldı.
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 10:01
- Güncelleme : 08.06.2021 - 10:22
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rafael Nadal, çeyrek finale yükselen son isim oldu.
ÜST ÜSTE 35. SET
Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günü, akşam maçları tek erkekler 4. tur mücadeleleriyle devam etti. Erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya sıralamasının 19. basamağındaki İtalyan Jannik Sinner'i 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Nadal, 2saat 17 dakika süren karşılaşmada rakibine set vermedi. Fransa Açık'ta peş peşe 35. setini kazanmış oldu. Nadal çeyrek finalde, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli Diego Schwartzman ile eşleşti.