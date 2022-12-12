Nick Kyrgios, kız arkadaşının isteğiyle 6 yıl sonra Fransa Açık'a katılacak

Erkekler tenisinin önde gelen isimlerinden Nick Kyrgios, Fransa Açık'a altı yıl sonra katılma kararı aldı. Nedeni ise kız arkadaşının Paris'i görmek istemesi.

Fransa Açık'ı daha önce eleştiren ve Ronald Garros'u tüm Grand Slam'lerin en kötüs olarak nitelendirerek takvimden atılması gerektiğini söyleyen Nigck Kyrgios, altı yıllık ambargoyu sona erdirmek üzere. Nedeni ise kız arkadaşının isteği.

"Paris'te biraz para kazanabilirim"

Wimbledon Açık finalisti Avustralyalı tenisçi, karar değişikliğini, "Paris'te biraz para kazanabilirim. Kız arkadaşım da Paris'i görmek istiyor ve evde olmayı tercih ederim ancak orada biraz da para kazanabilirim. Daha önce toprak kortta iyi oynamıştım, Roger Federer'i Stan Wawrinka'yı yenmiştim. 2015 Estoril'de final oynamıştım. Ancak senenin bu dönemlerinde evimde vakit geçiriyorum. Böyle yapmazsam yılın 8 ayını seyahatte geçiriyorum ve bu çok fazla." sözleriyle açıkladı.

Roland Garros'taki beş maçına 2017'de çıkan Kyrgios, o zaman da üçüncü turdan öteyi göremedi.

"Sadece toprak kortta oynuyorlar, bu delice"

Gelecek yıl yapılacak Ronald Garros'a katılmak isteyen 27 yaşındaki tenisçi, "Toprak kortta çok fazla etkinlik düzenleniyor. Bunu çok kez söyledim. İlk 100'de daha önce yüzünü görmediğim ve adını bilmediğim oyuncular var. Sadece toprak kortta oynuyorlar, bu delice." ifadelerini kullandı.

"Bizler politikacı değil tenis oyuncularıyız"

Bu yıl Wimbledon'da mücadele edemeyen Rus ve Belaruslu oyuncuların da aralarında olduğu tüm iyi oyuncuları Paris'te görmekten dolayı mutlu olacağını söyleyen Kyrgios, "Daniil Medevev, Andrey Rublev, Karen Khachanove ve diğer en iyi oyuncular gibi Rus sporcuları turnuvalarda görmek istiyorum. Bir sporcu olarak turnuvalarda en iyi oyuncularla karşılaşmak istiyorum. Umarım Avustralya buna dikkat eder. Novak Djokovic, bu kez Avustralya Açık'ta oynar.

Dediğimiz gibi, spor bu oyuncularla güzel ve neden burada değiller. Bizler politikacı değil tenis oyuncularıyız. Sadece tenis turnuvalarında taraftarları eğlendiriyoruz. Spor insanları biraraya getirir ve insanları bölmemeliyiz. Tüm üst düzey tenisçilerin orada olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.