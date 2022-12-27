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    Novak Djokovic, Avustralya Açık için ülkeye geldi

    Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası 2023 Avustralya Açık'a katılmak için ülkeye giriş yaptı.
    • 27.12.2022 - 21:53
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    Novak Djokovic, Avustralya Açık için ülkeye geldi

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kısıtlaması nedeniyle bu ülkedeki son turnuvaya katılmasına izin verilmeyen 35 yaşındaki tenisçi, 16-29 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek Avustralya Açık'ta mücadele etmek için ülkenin Adelaide kentine vardı.

    Avustralya Açık'ı en çok kazanan isim

    Elde ettiği 9 kupayla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki Djokovic, Avustralya Açık'ın önceki organizasyonuna tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmasına rağmen bunu başaramamıştı.

    Havaalanından sığınmacıların tutulduğu otele gönderilen Sırp tenisçinin tıbbi muafiyeti kabul edilmemiş ve vizesi 3 yıllığına iptal edilerek ülkeye girişine izin verilmemişti.

    Novak Djokovic, Avustralya Açık için ülkeye geldi #1

    Ülkeyi giriş yasağı kasım ayında kalktı

    Avustralya hükümetinin, Kovid-19 aşısı olmayı tercih etmeyenler için uyguladığı kısıtlamanın hafifletilmesinin ardından kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in ülkeye giriş yasağı, kasım ayında kaldırılmıştı.

    Novak Djokovic, Avustralya Açık için ülkeye geldi #2

    Nadal'ın rekorunu egale etmeye çalışacak

    35 yaşındaki Sırp tenisçi, 16 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık'ta tüm zamanların en çok Grand Slam kazanan ismi Nafael Nadal'ın (22) rekorunu egale etmeye çalışacak.

    Djokovic, ilk olarak Pazar günü başlayacak Adelaide İnternational'de mücadele edecek.

    Novak Djokovic, Avustralya Açık için ülkeye geldi #3


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