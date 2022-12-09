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    Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta ana tabloda

    Covid-19 aşı kısıtlaması nedeniyle son Avustralya Açık'a katılmasına izin verilmeyen Novak Djokovic, 16-29 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın ana tablo kuralarına katılacak.
    • 09.12.2022 - 21:43
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    Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta ana tabloda

    Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın başlamasına kısa bir süre kala ana tabloda yer alan isimler netlik kazandı.

    Tek erkeklerde, dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz'ın yanı sıra 22 grand slam zaferi yaşayan vatandaşı Rafael Nadal ve geçen yılki turnuva öncesinde olaylı bir şekilde Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, kuraya dahil edilen isimler arasında gösterildi.

    Djokovic'in ülkeye girişine izin verilmemişti

    Elde ettiği 9 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki Djokovic, Avustralya Açık'ın son organizasyonuna tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmasına rağmen bunu başaramamıştı.

    Havaalanından sığınmacıların tutulduğu otele gönderilen Sırp tenisçinin tıbbi muafiyeti kabul edilmemiş ve vizesi iptal edilerek ülkeye girişine izin verilmemişti.

    Novak Djokovic, Avustralya Açık ta ana tabloda #1

    Novak Djokovic, Avustralya Açık ta ana tabloda #2


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