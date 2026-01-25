Abone ol: Google News

Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 10 kez şampiyonluk yaşayan 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic, maç yapmadan çeyrek finale çıktı.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 17:01
  • Novak Djokovic, Çek rakibi Jakub Mensik'in sakatlığı nedeniyle maç yapmadan Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi.
  • Mensik, karın kası sakatlığı yüzünden turnuvadan çekildiğini duyurdu.
  • Djokovic, çeyrek finalde Musetti-Fritz maçının galibiyle oynayacak.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Çek rakibi Jakub Mensik'in sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'tan çekilmesiyle çeyrek finale kaldı.

Mensik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Devam etmek için elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra son maçlarda ilerleyen karın kası sakatlığım nedeniyle Avustralya Açık'tan çekilmek zorundayım. Ekibim ve doktorlarla uzun bir görüşmenin ardından yarın sahaya çıkmamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

DJOKOVIC, RAKİBİNİ BEKLİYOR

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 10 kez şampiyonluk yaşayan 4 numaralı seribaşı Djokovic, çeyrek finalde İtalyan Lorenzo Musetti (5) ile ABD'li Taylor Fritz (9) arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

