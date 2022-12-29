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    Novak Djokovic: Avustralya'ya dönmek güzel bir duygu

    Ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Djokovic, "Buradaki olayları unutmak kolay değil. Artık benimle kalacak." dedi.
    • 29.12.2022 - 18:42
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    Novak Djokovic: Avustralya'ya dönmek güzel bir duygu

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kısıtlaması nedeniyle bu ülkedeki son turnuvaya katılmasına izin verilmeyen 35 yaşındaki tenisçi, 16-29 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek Avustralya Açık'ta mücadele etmek için ülkenin Adelaide kentine varmıştı.

    Avustralya açık öncesi Novak Djokovic, turnuva ve geleceğiyle alakalı konuştu.

    "Buradaki olayları unutmak kolay değil"

    Aşı kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle turnuvaya katılınmasına izin verilmeyen Djokovic, "Buradaki olayları unutmak kolay değil. Artık benimle kalacak. Daha önce hayatımda yaşamadığım şeyler bunlar ve umarım bir daha yaşamak zorunda kalmam.

    Yine de her şeye rağmen devam etmem gerekiyor. Avustralya'ya geri dönmek, burada oynamak güzel bir duygu. Burası çok güzel bir yer ve umarım turnuvaya ilgi çok fazla olur." dedi.

    Novak Djokovic: Avustralya ya dönmek güzel bir duygu #1


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