Novak Djokovic, kortlara galibiyetle döndü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Carlo Masters turnuvasında galibiyetle açılışı yaptı.

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Sırp tenisçi Novak Djokovic, Monako'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvasına seribaşı olarak katılmış ve ilk turu maç yapmadan geçmişti.

Djokovic, ikinci turda elemelerden gelen Rus Ivan Gakhov ile karşılaştı.

Kortlara galibiyetle dönüş yaptı

Dünya 198 numarası rakibi karşısında zaman zaman zorlanan 35 yaşındaki tenisçi, 1 saat 47 dakika süren mücadelenin ardından 7-6 ve 6-2'lik setlerle maçı 2-0 kazandı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, İtalyan tenisçiler Luca Nardi ile Lorenzo Musetti arasındaki karşılaşmayı kazanan tarafla üst turda karşılaşacak.

Koronavirüs kısıtlamaları engel çıkarmıştı

Son olarak 27 Şubat-4 Mart tarihlerinde düzenlenen Dubai Tenis Şampiyonası'na yarı finalde veda eden Djokovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle ABD'de düzenlenen Miami Açık ve Indian Wells Masters turnuvalarına katılamamıştı.