Novak Djokovic'e aşı engeli

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in ABD'deki tenis turnuvalarına katılımı, Kovid-19 aşısı uygulaması nedeniyle zora girdi.

Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu kazanan Novak Djokovic'in, bu yıl içerisinde organize edilecek olan Indian Wells Masters ile Miami Açık tenis turnuvalarına katılımı zora girdi.

Aşı zorunluluğu getirildi

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nin yaptığı duyuruya göre, ülkeye olan girişlerde Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu 10 Nisan'a kadar esnetildi.

Aşı olmayı kabul etmedi

Aşı olmayı kabul etmeyen Djokovic, kısıtlamalarda bir rahatlık olmaması durumunda, ATP 1000 turnuvalarından ve 6 Mart'ta başlayacak Indian Wells Masters ile 19 Mart'taki Miami Açık'ta yer alamayacak.