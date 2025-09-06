Abone ol: Google News

Novak Djokovic'i yenen Carlos Alcaraz finale çıktı

ABD Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Carlos Alcaraz, 7 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic'i setlerde 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Yayınlama Tarihi: 06.09.2025 09:49
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta heyecan devam ediyor. 

New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı finalinde, 7 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi.

İspanyol raket, 2 saat 23 dakika süren karşılaşmada setleri 6-4, 7-6 ve 6-2 alarak Djokovic'i 3-0 yendi ve finale çıktı.

ALCARAZ'IN RAKİBİ SINNER

Diğer yarı final eşleşmesinde, 1 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi yendi ve Alcaraz'ın rakibi oldu.

