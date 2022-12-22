Rafael Nadal'dan emeklilik açıklaması

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, emeklilik için henüz bir karar almadığını ancak bu kararın kendisini korkutmadığını söyledi.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal, İspanyol radyosu Cadena Ser'e geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Emeklilikle ilgili henüz net bir karar vermediğini söyleyen 36 yaşındaki tenisçi, Davis Cup'ta bir kez daha oynayıp kariyerini sonlandırmak istediğini belirtti.

"Yaptığım şeyden hala mutluluk duyuyorum"

Nadal konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarının neler getireceğini bilmiyorum. Ama yaptığım şeyden hala mutluluk duyuyorum. Yeni bir başlangıç yapmak için sabırsızlanıyorum. Vücudum, zihnim ve aldığım sonuçlar önemli olacak. Tenis dışında her zaman mutlu oldum. Zevk alabileceğim ve gelecekte ilgilenebileceğim projelerim var.

Her değişiklik bir etki yaratır ama bundan korkmuyorum. Beni korkutan bir şey değil. Önümde bir kaç seçeneğin olduğunu biliyorum ve son kez Davis Cup'ta oynayıp veda etmek istiyorum." dedi.