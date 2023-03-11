Rafael Nadal'dan depremzede çocuklara destek 36 yaşındaki ünlü raket Rafael Nadal, depremden etkilenen çocuklar için grand slam turnuvalarında giydiği tişörtünü ve tarihi maçlarda kullandığı raketini bağışladı.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, anlamlı bir desteğe imza attı.

Türkiye Tenis Federasyonunun, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için başlattığı "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesine tişört ve raketini bağışlayarak destek verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Nadal'ın grand slam turnuvalarında giydiği tişörtünü ve tarihi maçlarda kullandığı raketini "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesi kapsamında Adıyaman'da yapılacak tenis kulübüne bağışladığı bildirildi.

"Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer"

Menajer Bayram Tutumlu aracılığıyla projeye destekte bulunan Nadal, gönderdiği video mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de gerçekleşmiş olan büyük felakete istinaden bu raketi ve imzalı tişörtü göndermek istiyorum. Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer ve bu felaketten etkilenen ve ailelerini kaybeden insanlara yardımı dokunur."

Popescu ve Shakira da destekte bulundu

Ayrıca gelirleri projeye bağışlanmak üzere Galatasaray'ın eski Rumen futbolcusu Gheorghe Popescu'nun kramponları ve Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın imzalı gitarının da açık artırma ile satışa çıkarılacağı belirtildi.