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    Roger Federer emekli oluyor

    Roger Federer emekli oluyor

    Tenisin efsane ismi Roger Federer, gelecek hafta başlayacak Laver Cup'ın ardından tenis kariyerine nokta koyacağını açıkladı.
    • 15.09.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 17:49
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    Tenis tarihinin en iyi isimlerinden İsviçrdeli sporcu Roger Federer, gelecek hafta düzenlenecek Laver Cup'ın son turnuvası olacağını ve tenise veda edeceğini açıkladı.

    20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Çoğunuzun bildiği gibi, son üç yıl sakatlıklar ve ameliyatlarla geçti. Formda bir şekilde dönmek için çok çalıştım. Ancak vücudumun kapasitesini ve limitlerimi biliyordum.

    Roger Federer emekli oluyor #1

    "Tenis bana hayal ettiğimden daha cömert davrandı"

    Son zamanlarda bana verdiği mesaj çok değerliydi. 41 yaşındayım. 24 yılda bin 500'den fazla maç yaptım. Tenis bana daha önce hayal ettiğimden çok daha cömert davrandı.

    Şimdi profesyonel kariyerimin sonlanması gerektiğinin farkındayım. ALondra'daki ATP turnuvası Laver Cup benim son turnuvam olacak. Gelecekte yine tenis oynayacağım ancak bu kesinlikle Grand Slam'ler veya turnuvalar olmayacak." sözleriyle emeklilik kararını duyurdu.

    Roger Federer emekli oluyor #2

    Başarıları

    • 8x Wimbledon
    • 6x Avustralya Açık
    • 5x Amerika Açık
    • 1x Roland Garros

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