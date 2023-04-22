Roland Garros'un yapılacağı tarih belli oldu Fransa Açık Grand Slam tenis turnuvasının 28 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

Her yıl Mayıs ayında Paris'te bulunan Stade Roland Garros'ta düzenlenen dört dünya Grand Slam tenis turnuvasından ikincisi olan Fransa Açık'ın bu sene yapılacağı tarih açıklandı.

Fransa Açık'ın (Roland Garros) yöneticisi Amelie Mauresmo (fotoğrafta), Fransa'nın başkenti Paris'teki Roland Garros Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Auresmo, tenis turnuvasının 28 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini bildirdi.

Turnuvanın en başarılı ismi Nadal

Organizasyonun 2022 yılında kazananları erkeklerde Rafael Nadal, kadınlarda ise Iga Swiatek olmuştu.

Roland Garros'u en çok kazanan kadın sporcu 7 kez Chris Evert olurken, erkeklerde ise 14 kez ile Rafael Nadal oldu.