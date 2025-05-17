Roma Açık Tenis Turnuvası'nda Sinner ile Alcaraz finalde karşılaşacak

AA & Ensonhaber

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde yarı final müsabakalarıyla devam edildi.

Günün ilk yarı final maçında, 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, ev sahibi ülkeden 8 numaralı seribaşı Lorenzo Musetti karşılaştı.

Merkez Kort'ta oynanan ve 2 saat 3 dakika süren mücadelede Alcaraz, Musetti’yi 6-3 ve 7-6'lük setlerle 2-0 yenerek, finale yükseldi.

SINNER, ALCARAZ'IN RAKİBİ OLDU

Yarı finalin diğer ayağında ise dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 11 numaralı seribaşı ABD’li Tommy Paul, Merkez Kort'ta karşılaştı.

Mücadele 1 saat 43 dakika sürerken, Sinner ilk seti kaybetse de maçı çevirmesini bildi. İtalyan raket, ABD’li rakibini 1-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, finale yükseldi.

Böylece Roma Açık'ta tek erkekler finalinde, 18 Mayıs Pazar günü Sinner ile Alcaraz karşılaşacak.

GAUF İLE PAOLINI KARŞILAŞACAK

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda yarın da tek kadınlar final müsabakası oynanacak.

Finalde 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauf ile 6 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini kozlarını paylaşacak.