Rus ve Belaruslu tenisçiler için Wimbledon kararı Rus ve Belaruslu tenisçiler, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a "tarafsız" sporcu olarak katılacak.

AA

Tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvası olan Wimbledon'dan Rus ve Belaruslu sporcular için yeni karar alındı.

Turnuvanın organizatörü All England Kulübünden yapılan açıklamada, Rus ve Belaruslu sporcuların bu yıl düzenlenecek turnuvada ülkelerini temsil etme hakları ellerinden alınarak tarafsız şekilde mücadele etmelerine izin verildiği duyuruldu.

"Ukrayna halkına desteğimizi sürdürüyoruz"

Rusya'dan erkekler dünya 6 numarası Daniil Medvedev ve Belarus'tan kadınlar dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, iki ülkenin en yüksek dereceli oyuncuları konumunda bulunuyor.

Açıklamada, All England Kulübü Başkanı Ian Hewitt, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın yasadışı işgalini tamamen kınamaya devam ediyoruz ve tüm kalbimizle Ukrayna halkına desteğimizi sürdürüyoruz."

Geçen yıl katılmaları yasaklanmıştı

Geçen yıl düzenlenen turnuvaya, Rus ve Belaruslu sporcuların katılması yasaklanmıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon, bu yıl 3-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.