Serena Williams'ın kızı takım sahibi bir yatırımcı oldu

Serena Williams'ın kızı takım sahibi bir yatırımcı oldu

En Son Haber

Tenis dünyasının yıldız ismi Serena Williams, kadın futboluna yatırım için kolları sıvadı.

Kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, Reddit kurucu ortağı olan eşi Alexis Ohanian ve Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, Los Angeles’ta bir kadın futbol takımı kuracak.

BBC'de yer alan habere göre; Williams-Ohanian çiftinin 2 yaşındaki kızları Alexis Olympia Ohanian Jr da takımın yatırımcıları arasında yer alacak.

LİGİN 11. TAKIMI OLACAK

Natalie Portman'ın başında olduğu yatırım grubu gerekli izinleri alarak Los Angeles'ta kadın futbol takımını kuracaklarını ve Angel City ismini verdikleri kulübün 2022 yılında NWSL’de mücadele etmeye başlayacağını açıkladı. Los Angeles ekibi ligin 11. takımı olacak.