Tenis hakemi Serdar Sumer tarihe geçti

AA & Ensonhaber

Uluslararası tenis hakemi Serdar Sumer, Davis Kupası Finalleri'nde "şahin gözü hakemliği" yapan Türk tenis tarihindeki ilk isim oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Sumer, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonda Rafael Nadal ile Botic van de Zandschulp arasındaki açılış ve Tallon Griekspoor ile Jannik Sinner arasındaki kapanış maçında görev aldı.

"ÇOK GURUR VERİCİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sumer, şu ifadeleri kullandı: