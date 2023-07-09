Teniste 14 Yaş Erkek Milli Takımı'ndan Avrupa'da tarihi başarı 14 Yaş Tenis Erkek Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde ikinci oldu.

AA & Ensonhaber

Avrupa Yaz Kupası Finalleri, İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlendi.

Organizasyonda Samim Filiz, Kaan Işık Koşaner ve Mustafa Ege Şık'tan oluşan kaptanlığını Umut Alptekin'in yaptığı 14 Yaş Erkek Milli Takımı, final müsabakasında Avrupa Yaz Kupası Elemeleri'nde 2-1 yendiği Fransa ile karşılaştı.

Fransa'ya yenilen genç milliler, tarihi bir başarıya imza attı

Fransa serisinin ilk maçında Samim Filiz, Daniel Yeşim'e 6-1, 6-2; ikinci maçta ise Kaan Işık Koşaner, Jules Nicolas Rimbaud'a 7-5, 1-6, 6-4 kaybetti ve seri 2-0 Fransa'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Gümüş madalyanın sahibi olan milliler, 7-12 Ağustos'ta Çekya'nın Prostejov kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.