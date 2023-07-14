Wimbledon'da Ons Jabeur, Marketa Vondrousova'nın finaldeki rakibi oldu Wimbledon'da Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Tunuslu Ons Jabeur, Çek Marketa Vondrousova'nın tek kadınlar finalindeki rakibi oldu.

AA

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar yarı final mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Sabalenka ile 6 numaralı seribaşı Jabeur karşılaştı.

Son Avustralya Açık şampiyonu Sabalenka'yı 2 saat 19 dakika süren maçta 6-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Jabeur, Wimbledon'da üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Final yarın yapılacak

Dünya 42 numarası Vondrousova ile Jabeur'ün karşılaşacağı tek kadınlar finali, 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.