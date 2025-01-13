Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a ilk turda veda etti

AA & Ensonhaber

Dünya 94 numarası milli tenisçi Zeynep Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar ilk tur maçında, klasmanın 150. basamağındaki Talia Gibson ile karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık ana tablosunda yer alan 22 yaşındaki milli tenisçi, ilk seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı.

ZEYNEP SÖNMEZ, VEDA ETTİ

Fakat sonraki setleri 7-6 ve 6-1 kazanan Avustralyalı Gibson, 2 saat 17 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.